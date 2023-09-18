Спецоперация 18 сентября 2023, 23:33 «Одноразовые пешки». Экс-морпех США сделал шокирующее признание о ВСУ Экс-морпех США Берлетик: ВСУ неспособны конкурировать с российской армией unsplash.com

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Контрнаступление ВСУ не могло завершится победой Украины, поскольку она никогда не располагала средствами для конкуренции с российской армией. Такое заявление сделал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в интервью The New Atlas.

Вооруженным силам Украины потребовалось бы большое преимущество в артиллерии, нежели то, что уже было у России. Однако Запад никогда бы не поставил киевскому режиму столько вооружений.

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В Соединенных Штатах изначально утверждали, что победить РФ будет просто, но теперь признают, что ВСУ несут серьезные потери и не продвигаются вперед.

«Солдаты ВСУ просто были одноразовыми пешками, которых Вашингтон заставил сражаться в условиях, которые никогда не пожелал бы своим военным», — заявил Берлетик.

Американский предприниматель Илон Маск также раскритиковал украинское контрнаступление. Миллиардер подчеркнул, что киевский режим уже потерял слишком большое количество живой силы.