18 сентября 2023, 23:33
«Одноразовые пешки». Экс-морпех США сделал шокирующее признание о ВСУ
Экс-морпех США Берлетик: ВСУ неспособны конкурировать с российской армией
Контрнаступление ВСУ не могло завершится победой Украины, поскольку она никогда не располагала средствами для конкуренции с российской армией. Такое заявление сделал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в интервью The New Atlas.
Вооруженным силам Украины потребовалось бы большое преимущество в артиллерии, нежели то, что уже было у России. Однако Запад никогда бы не поставил киевскому режиму столько вооружений.
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В Соединенных Штатах изначально утверждали, что победить РФ будет просто, но теперь признают, что ВСУ несут серьезные потери и не продвигаются вперед.
«Солдаты ВСУ просто были одноразовыми пешками, которых Вашингтон заставил сражаться в условиях, которые никогда не пожелал бы своим военным», — заявил Берлетик.
Американский предприниматель Илон Маск также раскритиковал украинское контрнаступление. Миллиардер подчеркнул, что киевский режим уже потерял слишком большое количество живой силы.
США
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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