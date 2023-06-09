Спецоперация 09 июня 2023, 17:05 Одного из атаковавшего Белгородскую область украинских террористов ликвидировали «РВ»: ликвидировали напавшего на Белгородскую область боевика из РДК Мазника РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили боевика Даниила Мазника, который, предположительно, командовал нападением на Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская весна».

Мужчину знали под позывном Шайба. Террориста ликвидировали во время сражений за село Новая Волжанка в Белгородской области. Подробности в публикации не привели.

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По данным канала, Мазник являлся членом группировки «Русский добровольческий корпус»*(РДК)*.

Минобороны России сообщало 4 июня о нанесении удара по украинской ДРГ рядом с белгородским селом Новая Таволжанка.

RT со ссылкой на информацию из соцсетей написал, что Мазник якобы во время диверсионных действий угнал БТР-82А. Ранее появлялись сведения об уничтожении других боевиков РДК* — радикала с позывным Стрем и Дмитрия Петрова с позывным Леший, уточнила «Российская газета».

*Организатор «Русского добровольческого корпуса» (РДК) внесен в список террористов и экстремистов.