20 февраля 2023, 09:39
Одним нажатием кнопки. Командир Т-90М «Прорыв» рассказал о защите танка от ракет ВСУ
Командир танка Т-90М «Прорыв»: для защиты от вражеских ракет достаточно одной кнопки
Командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Бетон рассказал каналу «Звезда», как блокирует наведение противника. Он получает сигнал и защищает боевую машину нажатием одной кнопки.
О том, что противник совершает наведение, то есть замер дальности инфракрасным лучом, командиру сообщает голос в шлемофоне.
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«Я нажму кнопку, и башня перебросится в ту сторону, откуда идет наведение. Я нажму другую — и будет пуск завесы», — отметил Бетон.
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Ранее Минобороны показывало видео тренировки экипажей Т-90М. Эта боевая машина представляет собой улучшенную версию танка Т-90 — с усиленной защитой и усовершенствованными характеристиками. Танк оснащен 125-миллиметровой пушкой, из которой можно стрелять как управляемыми ракетами, так и боеприпасами. Также у боевой машины есть специальный башенный модуль с пушкой калибра 7,622 миллиметра и пулеметами. За работу этого модуля отвечает цифровая система управления огнем.
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