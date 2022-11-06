Одни наемники. Герой России заявил, что мобилизационный ресурс Украины иссяк | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 10:27 Одни наемники. Герой России заявил, что мобилизационный ресурс Украины иссяк Герой России Клупов: в ВСУ много наемников из-за того, что не хватает украинцев РИА "Новости"

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Мобилизационный ресурс ВСУ исчерпан — об этом можно судить по количеству наемников, а также людей зрелого возраста в украинской армии. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов.

«Не хватает украинцев. <…> Это подтверждается не только большим количеством наемников <…>, но и тем, что все чаще в плен попадают люди зрелого и даже пожилого возраста», — пояснил он.

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По словам Клупова, среди наемников больше всего поляков, но есть и немцы, американцы, англичане, румыны. Кроме того, Украина вынуждена задействовать иностранное вооружение, поскольку «израсходовали все свои запасы».

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Все чаще в зоне спецоперации со стороны противника слышится иностранная речь. По данным полковника полиции ЛНР Виталия Киселева, количество иностранцев в украинской армии на Луганском направлении достигает 70%. В основном это военные из Восточной Европы, Польши, Франции.

Ранее СМИ сообщили о смерти австралийского наемника, воевавшего на стороне ВСУ.