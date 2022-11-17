Спецоперация 17 ноября 2022, 07:35 Один житель ЛНР погиб и еще пять пострадали при обстрелах ВСУ СЦКК ЛНР: за сутки при обстрелах ВСУ погиб 1 человек и пострадали 5

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Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате обстрелов населенных пунктов Луганской Народной Республики за последние сутки. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

На территории республики зафиксировали шесть обстрелов с применением американских РСЗО HIMARS. ВСУ выпустили 23 ракеты. Под ударом оказались населенные пункты Мирное, Зимогорье, Перевальск, Старобельск, Сватово и Белокуракино.

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В Зимогорье погиб 52-летний мужчина, ранения получили еще два мирных жителя. Пострадали многоэтажный дом, здания средней школы и детского сада, производственные помещения Зимогорьевского хлебоприемного пункта, а также железнодорожная станция и линия электропередачи. В Сватово ранены два человека 26 и 49 лет и повреждены два жилых дома. Наконец, в Белокуракино пострадал 59-летний мужчина и оказалась повреждена железнодорожная станция.

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