Один житель ДНР погиб и еще 23 пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

В результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики 28 июля погиб 46-летний житель Киевского района Донецка. Еще 23 человека пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В Куйбышевском районе Донецка за сутки пострадали шестилетняя девочка и двое мужчин 73 и 66 лет. Удары ВСУ повредили здание магазина, две многоэтажки и два частных дома.

В Киевском районе на противопехотной мине «Лепесток» подорвался мужчина, он выжил. Снаряд также попал в частный дом. В Петровском районе ранения получили 38-летний и 34-летний мужчины, пострадали пять частных домов.

В Горловке пострадали три пожилые женщины. Одной из них 85 лет, второй — 76, третьей — 75. Снаряд попал в здание социального общежития «Оберег», здание котельной, а также в два частных дома и многоэтажку.

За сутки ВСУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики 478 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра.