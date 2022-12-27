Спецоперация 27 декабря 2022, 10:33 «Один сухарь на двоих». Пленный националист — об отношении командования к солдатам Пленный боец ВСУ сообщил о скотском отношении командования к солдатам и отсутствии еды

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Боец ВСУ Евгений Крикливый, который находится в российском плену, рассказал об отношении командования к солдатам. По его словам, руководство оставляло их на позициях без еды и воды на неопределенный срок. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Мы просто сидели в холоде, в голоде. Было такое, что в два дня по 100 граммов воды у нас на человека было», — вспомнил он.

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Пленный отметил, что на базу за едой было тяжело дойти из работы пулеметчика. Однако если даже удавалось это сделать, то не все продукты были и их быстро растаскивали.

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«Нам приходилось один сухарь делить на двоих. Как к скотам относились. Как у нас говорят на Украине, вас на мясо кинули. Именно это и происходило», — добавил Кривливый.

Командование ВСУ ничего не объясняло своим бойцам, а лишь говорило о необходимости «стоять и обороняться». Украинский солдат вспомнил, что после прихода российских военнослужащих он и его товарищи сразу же сдались в плен.

Бойцы ВСУ России дали пленным горячего чаю и воды, а также позволили переночевать возле камина.