Один из застрявших в порту Измаила российских моряков скончался

Один из удерживаемых в измаильском порту на Украине российских моряков, Юрий Редько, скончался. Об этом сообщил RT.

Сообщается, что он умер в местной больнице, куда его доставили на скорой. Последние месяцы Редько страдал от постоянных болей в кишечнике, печени и поджелудочной. У 64-летнего суперинтенданта остались жена и двое детей. Семье уже сообщили о трагедии, решается вопрос транспортировки тела.

В заложниках в украинском порту все еще находятся более 60 россиян. Их суда зашли в этот порт в конце прошлого — начале этого года на ремонт. Минимум шестерым из них требуется медицинская помощь.

«Состояние у нас ужасное. Мы не знаем точно, какие проблемы со здоровьем есть у каждого из нас: кто-то ведь и терпит, не говорит, не жалуется, чтобы товарищей не тревожить. Надо вытащить хотя бы этих семерых, теперь уже шестерых», — рассказал капитан сухогруза «Омский-132».

По словам моряков, их хотели обменять еще в июне, но по неизвестным им причинам обмен не состоялся.

В конце июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в Россию вернулись семь женщин из удерживаемых Украиной экипажей гражданских судов. Также Москалькова рассказала о своих переговорах с капитанами — заложникам нельзя покидать суда, за этим следят вооруженные представители силовых структур.