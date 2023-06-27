Спецоперация 27 июня 2023, 10:48 Один из видов российского вооружения застопорил контрнаступление ВСУ РИА «Новости»: боевые вертолеты ВКС России сорвали военные планы Украины Пресс-служба Минобороны

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Западные аналитики пришли к выводу, что один из видов российского вооружения сорвал военные планы ВСУ и застопорил украинское контрнаступление. Об этом написал в своем материале обозреватель РИА «Новости» Захар Андреев.

По его словам, технику Вооруженных сил Украины прежде всего выводят из строя мины и фугасы, а также боевые вертолеты ВКС РФ. Россия использует две основные ударные машины — Ми-28Н и Ка-52, которые дополняют друг друга и нередко работают в паре. Ка-52 взял на себя основную нагрузку, при этом в июне ни один вертолет такого типа не сбили.

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«И ВСУ противостоять этой угрозе, как считают специалисты, очень сложно», — отметил Андреев.

Чтобы наступать, украинской армии нужны мобильные системы ПВО малой дальности. На вооружении ВСУ стоят советские ЗРК «Стрела-10» и ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», но их у Украины мало.

Из западных видов техники для ударов по вертолетам лучше всех подойдут американские самоходные ЗРК ближнего действия AN/TWQ-1 Avenger и немецкие Gepard, однако у обоих нет тяжелой брони. Это серьезный минус при наступлении, указал автор материала.

По словам обозревателя, западные аналитики предположили, что украинцы найдут способ борьбы с российскими вертолетами. Однако этот процесс может занять много времени, подытожил Андреев.

Ранее представитель администрации президента США Джо Байдена заявил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика. Результаты первых двух недель продвижения украинской армии американский чиновник назвал отрезвляющими.