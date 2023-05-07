07 мая 2023, 18:57
Один из сбитых над Черным морем украинских беспилотников попал на фото
Крючков показал фото беспилотника, который ночью атаковал Крым
Более 20 беспилотников обнаружили российские системы ПВО ночью над Черным морем. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале показал фото одного из дронов, пытавшихся атаковать республику.
«Посажен системами РЭБ. Полуостров под надежной защитой. Доверяем только официальным источникам», — написал он.
С начала специальной военной операции на Украине (СВО) Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 4027 украинских дронов. Коме того, ВС РФ ликвидировали почти 650 самолетов и вертолетов ВСУ.
Беспилотники
Крым
Специальная военная операция РФ на Украине
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