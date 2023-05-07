Спецоперация 07 мая 2023, 18:57 Один из сбитых над Черным морем украинских беспилотников попал на фото Крючков показал фото беспилотника, который ночью атаковал Крым

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Более 20 беспилотников обнаружили российские системы ПВО ночью над Черным морем. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале показал фото одного из дронов, пытавшихся атаковать республику.

«Посажен системами РЭБ. Полуостров под надежной защитой. Доверяем только официальным источникам», — написал он.

С начала специальной военной операции на Украине (СВО) Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 4027 украинских дронов. Коме того, ВС РФ ликвидировали почти 650 самолетов и вертолетов ВСУ.