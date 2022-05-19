Один из районов Горловки пострадал из-за обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Никитскому району Горловки. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

«Украинские боевики нанесли удар по Никитовскому району Горловки. Повреждения получили домостроения по улице Кобылянской», — сказано в сообщении.

Штаб напомнил местным жителям, что во время обстрела лучше не выходить из дома без лишней надобности. При ухудшении ситуации лучше не покидать убежище.

Во время обстрела ВСУ применили артиллерийские орудия калибром 152 и 122 миллиметра. Всего они выпустили по району девять снарядов.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня сообщило, что два человека пострадали при обстреле населенного пункта Первомайск 18 мая. Речь идет о 71-летней женщине и 44-летнем мужчине. Также были повреждены четыре дома.