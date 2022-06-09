Один из приговоренных к смертной казни британских наемников оказался террористом

Британца Шона Пиннера, которого приговорили к смертной казни в Донецкой Народной Республике, на территории Великобритании признали террористом. На родине он находился в розыске за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.

Пиннер прибыл на Украину и воевал на стороне ВСУ из-за уголовного преследования на родине, сообщил ТАСС со ссылкой на приговор суда.

«Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии, на территории Великобритании признан террористом», — сказано в документе.

В прошлом Пиннер служил в Вооруженных силах Великобритании. Занялся бизнесом, но лишился его в 2018 году из-за убытков. На Украину приехал в этом же году. В последнее время жил в Мариуполе вместе с женой, у которой украинское гражданство.

На Украине Пиннер сначала служил в полку «Азов»* — работал инструктором на полигоне и занимался физической подготовкой.

«О том, принимал ли кто-то из военнослужащих „Азова“* участие в боевых действиях, ему неизвестно», — отметили в приговоре, сославшись на показания британца.

Пиннер также заявлял, что не знает о применении азовцами* насилия в отношении мирных жителей и совершения ими противоправных действий.

Позднее наемник служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.

К смертной казни суд в ДНР приговорил Пиннера, его соотечественника Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима. Они принимали участие в боевых действиях на Украине как наемники.

Из показаний Пиннера, Аслина и Брагима следствие установило, что они причастны к ряду преступлений по нескольким статьям.

*Национальный батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная в России.