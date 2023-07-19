19 июля 2023, 04:14
Один из последних дронов ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе
РИА «Новости»: один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе
Один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar сбили российские бойцы на Кинбурнской косе. Об этом сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум. Его слова привело РИА «Новости».
«На нашем направлении одни из последних использовались „Байрактары“, поднимались из Очакова», — рассказал военнослужащий.
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По его словам, именно не ударный, а разведывательный такой беспилотник фиксировал перемещение личного состава. Он также мог на дальнем расстоянии видеть передвижения российских военных.
«И благодаря соседям (соседнему подразделению — прим. ред.) был сбит буквально вчера», — сообщил замкомандира сводной казачьей бригады «Дон».
Ранее командование украинских войск потеряло сразу несколько элитных подразделений из-за ошибки связистов и нехватки данных разведки о действиях российских бойцов. Самолеты ВС России ударили по пункту скопления ВСУ авиабомбами ФАБ-500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции.
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