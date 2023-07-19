Спецоперация 19 июля 2023, 04:14 Один из последних дронов ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе РИА «Новости»: один из последних беспилотников ВСУ Bayraktar сбили на Кинбурнской косе РИА «Новости»

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Один из последних украинских беспилотников турецкого производства Bayraktar сбили российские бойцы на Кинбурнской косе. Об этом сообщил заместитель командира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум. Его слова привело РИА «Новости».

«На нашем направлении одни из последних использовались „Байрактары“, поднимались из Очакова», — рассказал военнослужащий.

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По его словам, именно не ударный, а разведывательный такой беспилотник фиксировал перемещение личного состава. Он также мог на дальнем расстоянии видеть передвижения российских военных.

«И благодаря соседям (соседнему подразделению — прим. ред.) был сбит буквально вчера», — сообщил замкомандира сводной казачьей бригады «Дон».

Ранее командование украинских войск потеряло сразу несколько элитных подразделений из-за ошибки связистов и нехватки данных разведки о действиях российских бойцов. Самолеты ВС России ударили по пункту скопления ВСУ авиабомбами ФАБ-500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции.