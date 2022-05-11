Один человек пострадал в результате обстрела Александровки в ДНР

Девушка получила ранение в результате утреннего обстрела Петровского района в поселке городского типа Александровка. Об этом в Telegram написал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

«С черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, контузией и ссадинами лица доставлена в ДОКТМО имени Калинина», — сообщил он.

Снаряд попал в дом 331 на улице Горького. Пострадала крыша, сгорело пять квадратных метров перекрытия.

Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале также заявило об обстреле Пантелеймоновки. По данным ведомства, ВСУ выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

«Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов республики: столица — город Донецк (Петровский и Кировский районы), Горловка, Зайцево, Гольмовский, Железная Балка, Пантелеймоновка, Макеевка, Лозовое, Ясиноватая, Ясное, Александровка», — сказано в сообщении.

За прошедшие сутки от огня ВСУ погибли семь человек, пострадали 45.