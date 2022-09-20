Рогов заявил, что референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории | 360°

Все новости

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:25

Фермерский фестиваль с конкурсами и дегустациями пройдет в Рузе 1 октября

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:24

Свыше миллиона человек посетили фестивали и ярмарки в Подмосковье летом

Реклама

Спорт

20 сентября 2022, 17:22

Сборную России по футболу не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024

Мир

20 сентября 2022, 17:17

Играет в свои игры. Эрдоган стремится к образу миротворца и мечтает возродить Османскую империю

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:15

Более 50 иллюзионистов приехали на фестиваль магии в Орехово-Зуеве

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:01

Произведения Чайковского и Рахманинова исполнят на концерте в библиотеке Красногорска

Подмосковье

20 сентября 2022, 17:00

Лесничие из Волоколамска научили школьников распознавать животных по следам

Путешествия

20 сентября 2022, 16:59

Финляндия запросила у ЕК аннулирование виз россиян после отказа в шенгене

Важное

20 сентября 2022, 16:58

Служащие в армии иностранцы-контрактники смогут получить гражданство России в упрощенном порядке

Спецоперация

20 сентября 2022, 16:00

Рогов заявил, что референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории

Член запорожской ВГА Рогов: референдум пройдет на освобожденных территориях Запорожья

Читать 360tv в

Член военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что референдум о присоединении региона к России пройдет пока только на его освобожденных частях. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он уточнил, что после этого будет необходимо освободить остальные территории Запорожской области.

Реклама

«Провести референдум мы там (в городе Запорожье — прим. ред.) не сможем, это подвергнет коллективной опасности тех, кто будет в нем участвовать», — заявил Рогов.

Реклама

Ранее глава ВГА региона Евгений Балицкий заявил, что правительство Запорожской области не будет приглашать на референдум иностранных наблюдателей. По его словам, власти не возражают против их присутствия, если эксперты проявят такую инициативу.

Референдум в Запорожской области 2022

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама