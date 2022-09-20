Рогов заявил, что референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 16:00 Поделиться Telegram

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Viber Рогов заявил, что референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории Член запорожской ВГА Рогов: референдум пройдет на освобожденных территориях Запорожья РИА «Новости»

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Член военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что референдум о присоединении региона к России пройдет пока только на его освобожденных частях. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он уточнил, что после этого будет необходимо освободить остальные территории Запорожской области.

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«Провести референдум мы там (в городе Запорожье — прим. ред.) не сможем, это подвергнет коллективной опасности тех, кто будет в нем участвовать», — заявил Рогов.

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Ранее глава ВГА региона Евгений Балицкий заявил, что правительство Запорожской области не будет приглашать на референдум иностранных наблюдателей. По его словам, власти не возражают против их присутствия, если эксперты проявят такую инициативу.

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