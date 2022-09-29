Один человек пострадал при взрыве у школы в Мелитополе | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 11:23 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Один человек пострадал при взрыве у школы в Мелитополе ВГА Мелитополя: водитель автомобиля был ранен при взрыве у школы РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Мелитополе, примерно в 07:50, на улице 50-летия Победы произошел взрыв, один человек ранен. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации.

Реклама

«Самодельное взрывное устройство было закреплено на дереве и сработало при проезде автомобиля», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

В администрации уточнили, что водитель автомобиля получил легкие травмы. На месте происшествия работают спецслужбы.

ВГА Мелитополя

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что подрыв самодельного взрывного устройства был совершен возле школы, напротив ТЦ «Палладиум».

«Жертвами этой диверсии могли стать любые люди, проходящие или проезжающие мимо. СВУ было начинено поражающими элементами», — отметил Рогов.

По его словам, киевский режим продолжает совершать террористические акты против мирного населения, чтобы посеять панику и недоверие к российским властям.

«Систематические подрывы гражданской инфраструктуры раскрывают всю беспомощность киевского режима, находящегося в предсмертной агонии», — резюмировал член главного совета ВГА Запорожской области.

0 0 0 0 0 0