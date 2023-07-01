Спецоперация 01 июля 2023, 17:48 Один человек погиб при обстреле Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, есть погибший и раненый РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Один человек погиб, еще один получил ранения, написал ТАСС.

«Предварительно, применялась РСЗО HIMARS. Один человек погиб и один ранен», — передали в представительстве оперативных служб.

Реклама

В результате обстрела пять жилых домов были повреждены.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по общежитию инвалидов в Донецке. Два человека попали в больницу. Очевидица рассказала, что глухонемые люди даже не успели понять, что произошло. Она уточнила, что никаких военных объектов поблизости нет.

Президент России Владимир Путин заявлял, что нет военного смысла в том, чтобы наносить удары по жилым кварталам. При этом Вооруженные силы Украины постоянно обстреливают города и села с мирными жителями.