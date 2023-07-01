01 июля 2023, 17:48
Один человек погиб при обстреле Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ
ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, есть погибший и раненый
Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Один человек погиб, еще один получил ранения, написал ТАСС.
«Предварительно, применялась РСЗО HIMARS. Один человек погиб и один ранен», — передали в представительстве оперативных служб.
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В результате обстрела пять жилых домов были повреждены.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по общежитию инвалидов в Донецке. Два человека попали в больницу. Очевидица рассказала, что глухонемые люди даже не успели понять, что произошло. Она уточнила, что никаких военных объектов поблизости нет.
Президент России Владимир Путин заявлял, что нет военного смысла в том, чтобы наносить удары по жилым кварталам. При этом Вооруженные силы Украины постоянно обстреливают города и села с мирными жителями.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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