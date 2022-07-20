Один человек погиб при обстреле Горловки

Жертвой обстрела со стороны ВСУ в Горловке стал один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Горловка. С самого утра нас обстреливают укронацисты. Увы, уже трое раненых, в том числе один ребенок… Вследствие вооруженной агрессии украинских неонацистов погиб мирный житель поселка Румянцево (Калининский район Горловки)», — написал он в своем Telegram.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее этим утром сообщало, что украинские силы трижды за два часа атаковали Горловку. Они выпустили 10 снарядом калибром 155 миллиметров и 10 ракет из БМ-21 «Град» со стороны поселка Курдюмовка, а также восемь снарядов калибром 152 миллиметра со стороны Дылеевки.

Горловка располагается в 50 километрах севернее Донецка и с 2014 года находится под контролем Донецкой Народной Республики.