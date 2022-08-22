Один человек погиб при обстреле Энергодара со стороны ВСУ

ВСУ ударили по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС. По предварительным данным, погиб один мирный житель, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Боевики Зеленского бьют из тяжелой артиллерии по Энергодару! Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно, из американского дальнобойного артиллерийского вооружения. Один мирный житель погиб», — написал Рогов.

По его данным, еще один человек получил осколочное ранение груди, медики борются за его жизнь.

«Администрацией осуществляется сбор информации о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры», — добавил член совета ВГА.

Накануне политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» предположил, что российские военные в ближайшее время проведут контрнаступление на позиции ВСУ, чтобы навсегда лишить их желания и возможности атаковать Крымский мост или Запорожскую атомную электростанцию.