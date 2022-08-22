facebook_pixel
    22 августа 2022, 15:34

    Один человек погиб при обстреле Энергодара со стороны ВСУ

    Член совета ВГА Запорожья Рогов: ВСУ ударили по Энергодару, есть погибший и раненый

    Оксана Кириллова

    ВСУ ударили по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС. По предварительным данным, погиб один мирный житель, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

    Один человек погиб при обстреле Энергодара со стороны ВСУ

    «Боевики Зеленского бьют из тяжелой артиллерии по Энергодару! Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно, из американского дальнобойного артиллерийского вооружения. Один мирный житель погиб», — написал Рогов.

    По его данным, еще один человек получил осколочное ранение груди, медики борются за его жизнь.

    «Администрацией осуществляется сбор информации о пострадавших, а также о повреждениях гражданской инфраструктуры», — добавил член совета ВГА.

    Накануне политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» предположил, что российские военные в ближайшее время проведут контрнаступление на позиции ВСУ, чтобы навсегда лишить их желания и возможности атаковать Крымский мост или Запорожскую атомную электростанцию.