Один человек погиб, пять ранены при обстреле шахты имени Изотова в Горловке | 360°

Спецоперация 18 сентября 2022, 16:32 Поделиться Telegram

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Viber Один человек погиб, пять ранены при обстреле шахты имени Изотова в Горловке Мэр Горловки Приходько: один человек погиб, пятеро ранены при обстреле шахты имени Изотова РИА Новости

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Один мирный житель Горловки погиб, пятеро получили ранения при обстреле украинскими войсками шахты имени Никиты Изотова. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате обстрела горловского поселка шахты имени Никиты Изотова <...> количество раненых мирных жителей Горловки возросло до пяти», — написал глава администрации в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что все раненые находятся в тяжелом состоянии. Чисто пострадавших на данный момент уточняется.

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По словам Приходько из-за обстрела поселок частично обесточен. Без электричества остались 778 абонентов.

«Обстрел продолжается», — отметил мэр.

Он рассказал о повреждении домов на улице Дятлова и рейсового автобуса маршрута № 29б.

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