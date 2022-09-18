Один человек погиб, пять ранены при обстреле шахты имени Изотова в Горловке | 360°

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Один человек погиб, пять ранены при обстреле шахты имени Изотова в Горловке

Мэр Горловки Приходько: один человек погиб, пятеро ранены при обстреле шахты имени Изотова

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Один мирный житель Горловки погиб, пятеро получили ранения при обстреле украинскими войсками шахты имени Никиты Изотова. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате обстрела горловского поселка шахты имени Никиты Изотова <...> количество раненых мирных жителей Горловки возросло до пяти», — написал глава администрации в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что все раненые находятся в тяжелом состоянии. Чисто пострадавших на данный момент уточняется.

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По словам Приходько из-за обстрела поселок частично обесточен. Без электричества остались 778 абонентов.

«Обстрел продолжается», — отметил мэр.

Он рассказал о повреждении домов на улице Дятлова и рейсового автобуса маршрута № 29б.

Украинские боевики ударили американскими ракетами HIMARS по дому в поселке Куйбышево Запорожской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Со ссылкой на местных жителей он уточнил, что всего по зданию нанесли шесть ударов.

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