Один человек погиб и девять получили ранения из-за обстрелов ВСУ по ДНР

Один мирный житель погиб за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Еще девять человек получили ранения. Их состояние и характер травм не уточнили.

«️При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС по номеру 101», — добавили в штабе.

Накануне утром представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстрелах со стороны ВСУ по Донецку и Доломитному. Украинские военные использовали снаряды калибром 155 и 122 миллиметров.

Утром 1 августа ВСУ два раза открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. По городу было выпущено 18 артснарядов калибром 152 миллиметра. Обстрелы зафиксировали со стороны позиций ВСУ в районе Первомайского и Невельского.