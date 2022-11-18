Спецоперация 18 ноября 2022, 22:38 Одесситы перекрыли улицу, протестуя против отключения электричества «Страна»: жители Одессы перекрыли улицу в знак протеста против отключения электричества Pixabay

Читать 360tv в

В Одессе горожане перекрыли улицу в знак протеста против отключения электричества. Информация об этом появилась на украинском сайте «Страна».

На опубликованных кадрах видно, как люди перекрыли движение на одной из городских улиц, они заблокировали проезд на пешеходном переходе. Машины не могут проехать в обоих направлениях, образовались заторы.

Реклама

Власти Одессы сообщили об ударе по энергетической инфраструктуре 17 ноября. В результате город остался без света. Электроснабжения нет больше суток, аварийные отключения затронули почти все районы населенного пункта.

Реклама

Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что массированные удары России по энергетической инфраструктуре Украины — это только начало. Появились данные, что удары замедлили перегруппировку Вооруженных сил Украины, замедлили поставки вооружения, отметил эксперт.