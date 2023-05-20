Спецоперация 20 мая 2023, 02:00 Очевидцы сообщили о более 10 взрывах в Киеве Более 10 взрывов прогремело в Киеве, объявлена воздушная тревога РИА «Новости»

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В Киеве прогремело более 10 взрывов, об этом ТАСС сообщили очевидцы. Согласно сервису оповещения населения, в городе работает воздушная тревога.

«В Киеве очень шумно, уже больше десяти взрывов, работает ПВО. В центре очень слышно, проснулись от этого», — сообщили собеседники агентства.

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Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате падения обломков возникло возгорание на крыше 10-этажного здания в Дарницком районе города. Спасательные службы уже прибыли на место пожара. Чиновник попросил горожан не покидать укрытий.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Никополе Днепропетровской области. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на территории региона не объявляли воздушную тревогу. Подробности происшествия СМИ не сообщили.