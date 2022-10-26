Очевидец сообщил о фактах издевательств украинских силовиков над пленными | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 10:11 Очевидец сообщил о фактах издевательств украинских силовиков над пленными РИА «Новости»: украинские силовики издевались над военнопленными в Днепропетровске РИА "Новости"

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Украинские военнослужащие в Днепропетровске подвергали пыткам пленных солдат. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий Донецкой Народной Республики Владислав Егильницкий, вернувшийся из украинского плена.

«Во время воздушных тревог украинцы заставляли петь их национальный гимн или вставать на колени. Вот так они именно унижали людей, издевались над ними», — сообщил он.

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Егильницкий попал в плен в лагерь «Запад-1», где содержали военнослужащих. До этого российских солдат отправляли в обычные лагеря, тюрьмы и СИЗО.

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«Жаловаться в Красный Крест или ООН нам запрещали, конечно. Был случай, когда человек все-таки решил высказать недовольство, потом весь отряд по 500 приседаний делал», — добавил он.

В основном военнопленные занимались простой работой, например, кололи дрова, собирали деревянные поддоны, ящики для яблок, работали в промзоне. Надзиратели наказывали провинившихся в одном из углов внешнего двора, который не охватывало видеонаблюдение.

Ранее Егильницкий сообщил, что националисты написали для пленных специальную анкету, в которой содержались вопросы об отношении к России или принадлежности Крыма.