Очевидец рассказал об обстреле со стороны ВСУ эвакуационных групп в Артемовске | 360°

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Очевидец рассказал об обстреле со стороны ВСУ эвакуационных групп в Артемовске

РИА «Новости»: житель Артемовска рассказал, как ВСУ обстреляли эвакуационные группы

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ВСУ обстреляли эвакуационные группы, в которых выводили беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР. Об этом рассказал один из раненых жителей города Максим, сообщило РИА «Новости».

«Мы идем, а они (украинские войска — прим. ред.) с беспилотников скидывают гранаты. Мы залезли в подвал, а там сидят бойцы, и начало нас накрывать (начался обстрел — прим. ред.). Сидели-сидели, вроде прекратилось, мы перебежками дальше, но так влупило, страшно, я первый раз такие смерти видел», — привело агентство слова очевидца.

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Беженцев, по словам очевидца, выводили бойцы группы «Вагнер». Жертвами удара со стороны украинских военных по эвакуационной группе стали три человека, среди которых выводившие мирных жителей бойцы.

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Жительница Артемовска Татьяна поблагодарила бойцов за помощь при эвакуации. Она отметила, что мирных жителей бойцы выводили рискуя собой.

«Выводили, потом вывозили такими дебрями <…> Оно им надо? Часа полтора шли пешком, грязные <…> Спасибо ребятам, обувь дали», — сказала женщина.

Людей эвакуируют также из близлежащих к Артемовску уже освобожденных населенных пунктов, рассказал боец группировки «Бахмут» группы «Вагнер». Это тоже происходит под обстрелами.

ВСУ

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