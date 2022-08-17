Очередные сухогрузы зерновой сделки вышли из портов Черноморска и Одессы

Суда продолжили вывозить сельхозпродукцию из портов Украины в рамках зерновой сделки. Очередные четыре сухогруза вышли из портов Черноморска и Одессы, сообщило в Twitter Минобороны Турции.

«По состоянию на утро из украинских портов Одессы и Черноморска отправилось еще четыре судна с подсолнечным шротом, подсолнечным маслом и кукурузой», — рассказали военные.

В министерстве уточнили, что отгрузка продукции в рамках зернового соглашения продолжается в плановом порядке.

Во вторник из украинских портов вышло пять судов, груженных кукурузой и пшеницей. Еще четыре сухогруза инспекторы Совместного координационного центра планировали досмотреть в Стамбуле.

В конце июля ООН, Россия, Турция и Украина по итогам переговоров подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии России вывозу украинского зерна. Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы 1 августа и направился в Ливан, Минобороны Турции показало процедуру его досмотра в Стамбуле.