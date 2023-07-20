Спецоперация 20 июля 2023, 14:21 Очередной удар возмездия ВС России пришелся по топливной инфраструктуре Николаева Минобороны: ВС России нанесли удар возмездия по топливной инфраструктуре в Николаеве Пресс-служба Минобороны

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Российские военные продолжили наносить удары возмездия, атаковав склады боеприпасов и объекты топливной инфраструктуры в районе Николаева. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«ВС России уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева», — сказал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

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Кроме того, российские войска продолжили нанесение ударов возмездия по местам хранения и цехам производства безэкипажных катеров в районе Одессы и Одесской области.

За прошлые сутки ВС России успешно отразили 16 попыток атак украинских боевиков. Потери националистов составили свыше 210 человек живой силы. Также ВСУ провалили по две атаки на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Ранее стало известно, что боевики потеряли две лодки при попытке форсировать Днепр.