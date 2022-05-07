Очередной трофей. Редкую иностранную технику обнаружили под «Азовсталью» ополчения ДНР

Народная милиция ДНР под заводом «Азовсталь» в Мариуполе обнаружила редкую иностранную технику постсоветского периода. Кадры трофейного вооружения оказались в распоряжении «Известий».

Среди найденной техники — бронеавтомобиль КрАЗ-MPV Shrek, который использовали ВСУ. Также трофеем ополченцев стал КрАЗ «Спартан», БТР-3. По данным издания, все эти военные машины довольно редкие, произведены уже в постсоветское время.

КрАЗ-MPV Shrek имеет V-образное днище, он предназначен для транспортировки личного состава или техники, а также для огневой поддержки. Народная милиция ДНР также обнаружила множество другой техники ВСУ и боеприпасы.

Первые украинские боевики, засевшие под заводом «Азовсталь», решили сдаться и вышли с территории завода под белыми флагами. Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский отметил, что это первый личный контакт за все время блокады Мариуполя. Президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что это переломный момент и могут начаться переговоры о капитуляции националистов.