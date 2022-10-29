Очередной обмен пленными по формуле «50 на 50» проведут в ДНР | 360°

Спецоперация 29 октября 2022, 14:42 Очередной обмен пленными по формуле «50 на 50» проведут в ДНР Пушилин: обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50» пройдет 29 октября РИА "Новости"

Читать 360tv в

Российские военные проведут обмен пленными с украинской стороной по формуле «50 на 50». Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Очередной обмен с Украиной пленными по формуле 50 на 50 проходит в субботу», — написал он.

Реклама

По словам Пушилина, на Украину вернутся в основном боевики ВСУ. Свободу вновь обретут семь уроженцев ДНР и двое бойцов из Луганской Народной Республики.

Реклама

В прошлый раз обмен военнопленными состоялся 17 октября. Процедура прошла по формуле «110 на 108». Две женщины, захваченные в плен, приняли решение остаться в России, писал kp.ru.

Освобожденный из украинского плена боец Народной милиции ЛНР Александр Чупра сообщил, что в день обмена боевики пригрозили расправой тем, кто не приведет себя в порядок, не помоется и не зашьет разорванную одежду.

Также он рассказал, что националисты вымогали денежные средства у родственников захваченных в плен путем шантажа.