Очередной фейк украинских СМИ опроверг представитель Черноморского флота

Новость о подрыве десантного катера «Акула» и гибели троих моряков не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота Виктор Кочемазов. Он отметил, что это очередной фейк украинских СМИ.

«Это фейк, просто фейк и желание навредить», — сказал Кочемазов.

СМИ Украины распространили информацию, что 30 июня в акватории Мариуполя на мине подорвался российский десантный катер «Акула». Также украинская сторона утверждала, что во время взрыва погибли три военнослужащих ВМС Черноморского флота.

Украинские фейки в соцсетях стали апогеем нелепости. Интернет наводнили посты с рассказами о том, как россиянам приходится есть кошачий корм из-за высоких цен на продукты. Пользователи с иронией отнеслись к подобным публикациям.