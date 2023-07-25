25 июля 2023, 21:51
Очередная группа добровольцев отправилась из Чечни в зону СВО
Глава Чечни Кадыров: очередная группа добровольцев вылетела из Грозного на Украину
Очередной борт с группой добровольцев вылетел из Грозного. В составе не только жители Чечни, но и других регионов. Об этом в Telegram-канале написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
Самолет вылетел из Международного аэропорта Грозный. Перед отправкой напутственные речи держали официальные лица республики. Выступающие отметили, что защита Родины — это святой долг каждого гражданина, и что на таких патриотах России строится вся мощь и величие государства.
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«Настрой у бойцов самый боевой. Они полны решимости добыть для России победу над украинским нацизмом и освободить от его присутствия Донбасс и Украину», — написал в мессенджере Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил, что все добровольцы проходят специальное обучение на территории Российского университета Спецназа в Гудермесе. Все бойцы прошли краткий курс практической подготовки.
Бойцов спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова в начале июля перебросили на сложное Артемовское направление.
Чечня
Рамзан Кадыров
Специальная военная операция РФ на Украине
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