Спецоперация 08 марта 2023, 13:23 «Очень сильно скучаю». Женщины-военные поздравили родственниц и подруг с 8 Марта Женщины — участницы СВО передали родственницам и подругам поздравления с 8 Марта Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Министр обороны Сергей Шойгу накануне поздравил женщин-военнослужащих с наступающим Международным женским днем в Центральном академическом театре российской армии. Отличившимся вручили государственные и ведомственные награды. Женщины поделились впечатлениями от церемонии и, пользуясь случаем, поздравили родственниц, подруг и сослуживиц.

«Это очень трогательно, волнительно и неожиданно. Получается, мы с корабля на бал, окунаемся в такую прекрасную атмосферу», — процитировал медсестру-анестезиста 106-й дивизии ВДВ Наталью РЕН ТВ.

Реклама

Женщина отметила, что служит в дружном и добросовестном коллективе — ее сослуживицы готовы не спать и не есть сутками, лишь бы помочь раненым бойцам.

Реклама

Наталья призналась, что для нее большим подарком стала не только награда за службу, но и возможность увидеться с семьей. Еще одна участница церемонии рассказала об аналогичных эмоциях.

«В этот праздник главное — слова поздравления и поддержка моих родителей, моего мужа, моей дочки, которые рядом со мной находятся. Я по ним очень сильно скучаю, находясь не рядом. Мне очень приятно, что мне дали возможность увидеть своих близких», – поделилась она.

Ранее «Известия» писали, как участники спецоперации поздравили медсестер с 8 Марта.