Спецоперация 12 января 2024, 21:36 «Очень мощно бьют». Украинский эксперт пожаловался на логистические проблемы ВСУ Украинский военный эксперт Жирохов пожаловался на проблемы ВСУ с логистикой Unsplash

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Массированные удары России по мостам создают серьезные логистические проблемы для ВСУ. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Жирохов отметил, что ВСУ страдают от постоянного поражения коммуникаций, которое снижает потенциал их передвижений.

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«В последнее время россияне очень мощно бьют по коммуникациям — мостам. Авиационными ударами, ударами с земли, ну то есть всеми средствами они их уничтожают», — отметил украинец.

По его словам, результатом активных ударов российской армии может стать создание зоны безопасности, на которую не смогут зайти украинские подразделения. Таким образом приграничные города России не будут находиться под угрозой обстрела.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос допустил, что ВС РФ удастся добиться продвижения. Наиболее уязвимыми он назвал Купянское и Краснолиманское направления.

В ответ на атаки украинских боевиков на города Россия увеличила интенсивность обстрелов военных объектов ВСУ. За последнюю неделю ВС РФ нанесли 23 групповых удара по предприятиям ВПК.