«Очень много голодных людей». Гуманитарный груз акции «Доброе дело» отправился в Донбасс

Волонтеры проекта «Доброе дело» сформировали гуманитарный груз в помощь жителям Луганской Народной Республики. Гумпомощь планируют доставить в больницы Луганска, Первомайска и Золотого, волонтеры сотрудничают с местными медучреждениями. В Северодонецк машины повезут продукты питания, военные рации и спальные мешки «ребятам на передовую».

Источник фото: телеканал «360»

Сопровождает груз в ЛНР волонтер Оксана из Луганска. Ее муж служит в НМ ЛНР и сейчас находится на передовой в Северодонецке. Оксана собирает гуманитарную помощь для мирных жителей республики.

«Луганск, Первомайск, Стаханов, который обстреливают. На протяжении последней недели много погибших. Северодонецку поможем, потому что там очень много голодных людей. Их солдаты подкармливают, но не хватает ресурсов», — рассказала Оксана.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо детского питания, памперсов и других предметов первой необходимости, собрали много игрушек. Корреспондент «360» Натали Графчикова признала, что это не самое необходимое, но для детей это, безусловно, важно.

«Памперсы очень нужны в Первомайске, там нет воды уже более 100 дней. Подвоз воды минимальный, а там, где есть вода, занято укропами. Стараемся выбить побыстрее, но… работаем», — рассказала Оксана.