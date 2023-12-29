Спецоперация 29 декабря 2023, 21:13 Очень эффективное оружие. В Польше рассказали о новейшей российской РСЗО Interia: в РФ создадут новейшую РСЗО «Возрождение» с двойной функцией РИА «Новости»

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Россия создаст новейшие реактивные системы залпового огня «Возрождение», которые смогут одновременно минировать территории и запускать ракеты. Это создаст огромные проблемы для ВСУ, сообщило польское издание Interia.

Журналисты предположили, что РСЗО разработали на основе накопленного боевого опыта. Это будет бикалиберная машина, совмещающая в себе систему наземного минирования и реактивную систему залпового огня.

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Такая техника поможет укрепить оборонительные позиции российской армии и создаст серьезные помехи для Вооруженных сил Украины.

«„Возрождение“ может стать очень эффективным оружием», — отметили журналисты.

В Великобритании накануне рассказали, что ВС РФ в ближайшее время начнут использовать новейшую гаубицу в зоне специальной операции. Дальность стрельбы этой техники составляет 70 километров. Она способна совершать более 10 выстрелов в минуту.