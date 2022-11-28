Эксклюзив 28 ноября 2022, 16:07 «Очень благодарим». Бойцам из ДНР доставили гуманитарную помощь из Подмосковья Боец с позывным Шама поблагодарил жителей Одинцова за гуманитарную помощь

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Волонтеры из Московской области доставили очередную партию гуманитарной помощи в Донбасс. Боец с позывным Шама рассказал «360», что военнослужащим очень пригодятся полученные вещи.

В столицу ДНР привезли медикаменты, теплые вещи и специальное оборудование, которое будут применять в ходе выполнения поставленных задач.

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«Сам я местный, из Донецка, 3-й стрелковый батальон благодарит народ Одинцова, который собрал данную гуманитарную помощь для наших военнослужащих, находящихся сейчас на передовой. Эти вещи окажут очень большую помощь в борьбе с врагом. Бойцы очень остро нуждаются в аптечках, очень благодарим за шапки», — отметил собеседник «360». Он подчеркнул, что военнослужащим каждый день приходится ночевать в окопах, поэтому теплые вещи очень пригодятся.

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Ранее волонтеры отправили гуманитарную помощь в город Сватово в ЛНР. Военным передали детские рисунки, технику и медикаменты. Военнослужащий врач с позывным Док поблагодарил людей за помощь и признался — бойцам приятно, что про них помнят.