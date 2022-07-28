Очеловечить диктатора. Фотосессия Зеленского с супругой напомнила многим снимки Гитлера и Евы Браун

Украинцы, европейцы и американцы возмутились снимкам президента Украины Владимира Зеленского и его жены в Vogue. Попытка очеловечить маленького диктатора напомнила читателям фотосессию того же журнала перед Второй мировой войной — тогда его страницы «украсили» Адольф Гитлер и Ева Браун. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «360» выразил уверенность, что украинский президент прощается со своей страной.

Далее — прямая речь Владимира Олейника.

Президент под охраной или под конвоем

В последнее время западные СМИ очень сильно раскручивают жену президента Украины Владимира Зеленского: визиты в США, лицо на обложках журналов, фотосессия супругов в бункере, интервью на фоне жены. Однако не думаю, что Елену Зеленскую раскручивают как политического лидера, хотя такие прецеденты и бывали в истории. Скорее всего, иностранная пресса хочет показать украинского президента с обычной, человеческой стороны: вот он такой, семейный человек. Хотя была у него неясная история с бывшим пресс-секретарем Юлией Мендель.

Однако я сразу обратил внимание на сходство фотосессии в июльском Vogue с другой съемкой этого журнала. Все-таки история повторяется: в 1939 году они публиковали похожие «человечные» снимки с Евой Браун и Адольфом Гитлером

Иногда я экспериментирую: выключаю звук и смотрю политические выступления различных политиков. Это позволяет не отвлекаться на слова, потому что они не всегда выдают внутреннее состояние. Так же я смотрел на фото Зеленского [и его супруги] — мимику, движения, эмоции. Складывалось впечатление, что там нет сияния лиц, которые видят будущее свое и этой, нынешней Украины. Это больше похоже на фотосессию-прощание.

Западные журналисты не всегда работают в интересах каких-то спецслужб: они показали Зеленских так, что в этих лицах нельзя почувствовать тепла и света. Холодом тянет, чем-то серым. Поэтому не думаю, что в снимках был какой-то политический подтекст. Какой смысл вкладывал в эти снимки сам Зеленский, это к нему вопрос. Лично я прочитал: «Прощай, Украина!».

Сегодня Зеленский невыездной. Не потому, что он не хочет куда-то поехать — ему не разрешают отправиться куда-то за рубеж, ведь такой выезд может быть по-разному истолкован на Украине. Еще неясно, президент под охраной или под конвоем, но он наверняка сбежит, если получится. Пока же ему дают максимально работать по видеосвязи, так он и в парламентах выступает, и везде. А вот супруга свободно ездит по миру, выступает и повторяет слова мужа: «Дайте оружие!»

Мир устал от Украины

В начале в мировой повестке дня была тотальная Украина. Там попросту не было ничего другого. Нет, где-то блогеры пробивались, какие-то там оппозиционные СМИ пытались что-то сказать в Америке, но их никто не слышал. Сегодня ситуация изменилась.

Тот же СNN иногда дает такие материалы, что думаешь: мать родная, ничего себе прозрели! Западные СМИ начали говорить о другой стороне этого конфликта, про воровство оружия и так далее. Вместе с тем интерес к Зеленскому и Украине стал теряться, частота упоминаний падает.

В нынешней ситуации Запад хорошо понимает, что своя рубашка ближе к телу. Ведь для них этот конфликт вылился в высокие цены, инфляцию, впереди зима с рекомендациями мыться реже или вообще никогда. Да, сегодня классик наверняка по-другому бы написал знаменитое стихотворение «Прощай, немытая Россия».

Вряд ли фотосессия может оживить эмоции публики, вызвать ее сочувствие. Тем более что эти снимки не способны вызвать такие чувства, особенно на фоне информации о воровстве, о том, что коррупция на Украине зашкаливает, о внутренних скандалах в администрации президента. Идет драка за ресурсы, за влияние

Даже такой момент: президент Зеленский лишил украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского, политика Вадима Рабиновича и бизнесмена Геннадия Корбана. К этим персонажам можно относиться по-разному. Но с ними поступили неконституционно.

Не исключено, что «прощальная» сессия была заказана самим Зеленским. В таких случаях ведь мало желания журналистов, нужно было еще получить согласие президента Украины. Так что он был явно не против, выделил свободное время для съемки, хотя у него проблем море, но ведь он же артист, игрок. Но хотел бы я увидеть фотосессию Сталина во время войны!.. Да только такой нет, и быть не могло.