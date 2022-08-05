Обвинения США в адрес России назвали попыткой оправдать накачку Украины вооружениями

Американские власти, обвиняя ВС РФ в якобы совершении военных преступлений, пытаются исказить реальное положение дел. Так они стремятся оправдать свои же провокационные действия по накачке Киева вооружениями. Такое заявление сделало посольство России в Вашингтоне.

«Звучащие же здесь обвинения о якобы совершении российскими Вооруженными Силами „военных преступлений“ преследует лишь одну цель — исказить истинное положение дел, очернить наши усилия по освобождению Украины от нацистов», — привел ТАСС фрагмент распространенного пресс-службой российской дипмиссии комментария.

В заявлении также говорится, что такими шагами США «стремятся оправдать собственные провокационные действия по накачке киевского режима смертоносными вооружениями, которые несут гибель и разрушения».

В посольстве отметили и тот факт, что в материалах американских СМИ нашел отражение ранее опубликованный доклад правозащитной организации Amnesty International о ситуации на Украине. В частности, в своем исследовании правозащитники указывают на то, что Украина ставит под угрозу жизнь мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах. В посольстве подчеркнули, что задолго до начала спецоперации Россия предупреждала «мировую общественность о бесчеловечной сущности украинских властей».

В своем заявлении представители посольства выразили надежду на то, что это исследование поможет аудитории в США сделать правильные выводы.