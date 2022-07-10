Обвинения России в морской блокаде Украины назвали вздором в Госдуме

Россию пытаются обвинить в морской блокаде Украины, но все эти заявления являются вздором. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет. Украинские суда с зерном могут выходить из портов по обозначенным маршрутам, российская сторона этому не препятствует», — привело слова Шеремета РИА «Новости».

Как отметил депутат, западные политики не хотят озвучивать то, что украинские военные не дают выйти судам из портов на Черноморском побережье. Акваторию портов заминировали по приказу киевского режима.

«Безопасность судоходства в Черном море была поставлена под угрозу», — подчеркнул Шеремет.

Так депутат отреагировал на слова бывшего командира европейской армии НАТО генерала Филипа Бридлава. Военный заявлял, что лидеры стран Запада обсуждают, что может произойти, если Россия продолжит морскую блокаду Украины. Также он призвал украинские войска нанести удар по Крымскому мосту. Причем такое нападение он назвал абсолютно оправданным.