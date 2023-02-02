Спецоперация 02 февраля 2023, 07:19 Обученные в Британии бойцы ВСУ сдались после первых минут боя РИА «Новости»: обученные в Великобритании бойцы ВСУ сдались после 20 минут первого боя РИА «Новости»

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Прошедшее подготовку в Великобритании подразделение украинских боевиков сдалось в плен российских солдат после 20 минут первого боя на фронте в Донецкой Народной Республике. Об этом написало РИА «Новости».

Украинский боевик Артем Коваленко рассказал, что прошел вместе с сослуживцами обучение на базе в Великобритании.

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«Меня призвали на срочную службу еще в июне 2022 года, после чего направили в Великобританию. Базовые военные вещи, военное право, медицина, стрельба, штурм зданий, окопов и городов. Нам всему этому обучали на курсе молодого бойца», — отметил он.

В общей сложности обучение заняло 21 день, после чего подразделение вернулось на Украину, где изначально занималось только патрулированием в Волынской области.

«И вот нас направили в Святогорск в ДНР. Командование поставило задачу держать оборону, однако наши позиции обошли. Всего 20 минут боя и мы сдались», — добавил Коваленко.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что украинские власти намеренно затягивают процесс обмена пленными с Россией, отдавая в основном приоритет медийным личностям.