Формат обучения в школах Донецкой Народной Республики пока не определили. Возможно, из соображений безопасности учебный процесс сделают комбинированным. Об этом объявил на пленарном заседании Августовских педагогических студий в Мариуполе глава ДНР Денис Пушилин, сообщил ТАСС.

«Школы готовы к очному обучению, мы все этого очень хотим, но окончательное решение о форме обучения будет принято накануне начала учебного года. Скорее всего, это будет комбинированный подход», — сказал он.

В новом учебном году в Донецкой и Луганской народных республиках откроется 1120 школ. В них сделали ремонт, оборудовали компьютерные классы и условия для обеспечения начальных классов горячим питанием. Учителя прошли переподготовку, а в библиотеки завезли книги.

Министерство образования и науки ДНР утвердило сроки начала и завершения учебного года. Он стартует 1 сентября, а завершится 17 мая 202З года для девятых и 11-х классов, 24 мая — для учеников с первого по восьмой и 10-х классов. ЕГЭ на освобожденных территориях станет обязательным через пять лет.