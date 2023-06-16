Спецоперация 16 июня 2023, 08:27 Обучавшегося два года в США украинского пилота сбили в первом бою Politico: обучавшийся в США пилот ВСУ погиб в первом бою Unsplash

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Пилот ВВС Украины Владислав Савельев с позывным «Номад», прошедший двухгодичные курсы подготовки боевых летчиков в США, погиб в одном из первых воздушных боев. Об этом сообщило издание Politico.

В материале отмечается, что летчик, ранее имеющий большой опыт полетов на истребителях МиГ-29, завершил программу в марте этого года. ВВС Украины сообщили о его гибели 2 июня.

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Обучение пилоты проходят на авиабазе в Миссисипи. Программу по подготовке перспективных летчиков создали в 1995 году, финансируется она ВВС США. В рамках программы страны-партнеры направляют лучших кандидатов для обучения различным навыкам у американских коллег.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет «мощного» количества F-16 от европейских государств. Украинская сторона также запросила у Австралии информацию о списанных ей истребителях F-18. Там надеются получить порядка 12-16 боевых самолетов.