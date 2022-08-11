Запорожскую АЭС обстреляли второй раз за день. Серьезных поражений украинская сторона не добилась. Однако Киев не оставляет попыток нанести удары по бетонным хранилищам, где хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов. Директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов уверен, что так Украина хочет в очередной раз привлечь внимание общественности. Однако если на АЭС действительно приедут международные специалисты, украинская сторона окажется в проигравших.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Украина пытается привлечь внимание Запада

Очевидно, что действия украинской стороны носят узко военно-политический характер. Главная задача киевского режима сейчас заключается в создании ситуации, при которой международное сообщество обратит внимание и отреагирует. При этом Киев ни в коем случае не допустит, чтобы к АЭС приехали инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). И, естественно, никто там не появится. И эти инспекторы будут вещать дальше — из Европы или из какого-то другого места.

Эта ситуация достаточно выгодна Киеву. Власти Украины могут разыгрывать ее вдолгую. Ведь на чем зациклен Запад? На позиции, что любые обстрелы — это вина российской стороны. И доказывать обратное попросту бесполезно. Ведь Запад полагает, что и Донецк мы сами обстреливаем — сами себя

В данной ситуации, если к Запорожской АЭС допустить каких-то международных экспертов, специалистов МАГАТЭ — все, ситуация будет раскрыта, и Киев окажется, простите меня, с голой задницей.

Последствия удара по АЭС ощутят и РФ, и Украина

ВСУ целятся по радиоактивным отходам, но прежде всего они все-таки ведут огонь для того, чтобы перебить цепочки электроэнергии. Их задача состоит в том, чтобы Запорожская АЭС, которая является самой мощной в Европе, не работала в интересах Мелитополя, Херсона, Донбасса и так далее, то есть не работала в интересах освобожденных территорий. Хотя сейчас она работает на все стороны, в том числе на украинскую, которая находится под оккупацией киевского режима.

Ради этого ВСУ не боятся устроить мощнейшую экологическую катастрофу — лишь бы не допустить, чтобы станция работала в интересах Донбасса, освобожденных территорий

Все эти станции были созданы, чтобы выдерживать удары во времена ядерной войны. В данной ситуации ВСУ не целятся по реакторам и так далее, они целятся в цепочки энергоснабжения, в сухое хранилище, где находятся отходы. Вот их задача. Это, конечно, ситуация довольно небезопасная, но надо отметить, что наши средства ПВО и ПРО работают очень хорошо. Тем более что защита Запорожской АЭС теперь усиливается.

Но если АЭС действительно рванет, это будет очень большая зона заражения. Очень трудно даже предположить, какая именно. Это точно коснется всей Украины, а также значительной территории Российской Федерации. Думаю, что такой сценарий реализован не будет, как бы ни старалась украинская сторона, потому что у нас выстраивается достаточно серьезная защита против их провокаций.