Россия потребовала собрать заседание Совета безопасности ООН 11 августа, чтобы обсудить обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС. ВСУ больше месяца подвергают опасности всю Европу: последствия вероятной аварии на ЗАЭС будут мощнее, чем были в Чернобыле. Политолог Никита Донцов уверен, что России не откажут во встрече, но изменит ли она положение дел — вопрос открытый.

Далее — прямая речь политолога.

Опасность для всего мира

Проблема обстрелов Запорожской атомной электростанции достаточно серьезная для того, чтобы собрался Совет безопасности ООН, провел заседание и рассмотрел эту проблему. Если сейчас не уделить ей достаточное количество внимания, последствия могут быть очень серьезными, критичными для Европы и регионов, расположенных рядом с Запорожской областью.

Сейчас даже территориальная принадлежность не так важна, потому что радиоактивная угроза опасна для всего мира. И если сейчас на этой атомной электростанции произойдет ЧП, пострадают не только жители этой области и соседних регионов.

Радиационное облако может распространиться на всю Европу и затронуть совсем неожиданные территории

Более того, опасность заключается еще и в том, что мы не можем это контролировать. В целом у человечества еще нет инструментов для манипулирования облаками и воздушными массами.

Конечно, Запад может все перевернуть — уже сейчас там в рамках пропаганды пытаются сформировать мнение, что виновата Россия, что именно она обстреливает Запорожскую АЭС. Хотя все доказательства свидетельствуют о том, что российская сторона не делает этого. У нас нет таких систем вооружения, в частности — установок американского производства HIMARS и гаубиц М777.

Доказано, что именно из этих систем вооружения наносили удары, а в России таких систем нет. И в целом, когда российские специалисты находятся на этой станции, вряд ли бы Россия стала сама себя обстреливать

Запад отвернется от Украины

Западные лидеры уже утратили возможности для конструктивного диалога. Они не хотят продолжать переговорный процесс, поэтому их реакцию прогнозировать сложно. Если бы они были самостоятельными персонами, они бы, вероятно, действовали в интересах народов своих стран. Но сейчас такого не происходит.

Безусловно, все европейские лидеры должны быть обеспокоены складывающейся ситуацией, потому что вероятное ЧП на Запорожской АЭС может нанести огромный ущерб и экологии их регионов. Конечно, они в этом не заинтересованы. Это будет такой красной линией, когда стоит угроза для всего человечества, вне зависимости от гражданства и национальности. Я надеюсь, что это позволит конструктивно договориться о каком-то режиме безопасности для этого объекта. Уже сейчас эксперты видят, что западные страны все менее охотно идут навстречу Украине, все меньше хотят помогать, выделять средства, военную технику. Этот процесс уже запущен.

В целом на Западе люди видят, что имидж, который пропаганда украинского режима пыталась сформировать для своей страны, — это ложь. Что никакой белой и пушистой Украины нет, что действительно сейчас там установился националистический режим, порой безосновательно жестокий

Конечно, никто не захочет выстраивать коммуникации с таким токсичным политическим режимом, какой сейчас сложился на Украине. Поэтому я думаю, что сейчас мы находимся в переломном моменте, когда Запад перестает поддерживать Украину, все меньше хочет это делать. Для них это некомфортно и небезопасно. Ситуация с Запорожской атомной электростанцией показывает, что это уже не безопасная игра для европейцев.

И я смею надеяться, что в ближайшее время это позволит увидеть перелом в общеевропейской политике. И, возможно, западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского тоже будут настаивать на мирном урегулировании или хотя бы стабилизации ситуации.