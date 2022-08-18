Обстрелы ЗАЭС Украиной назвали ядерным шантажом Европы

Украина может использовать участившиеся обстрелы Запорожской атомной электростанции для традиционного ядерного шантажа Европы по примеру вымогательства денег на регулярный «ремонт» саркофага Чернобыльской АЭС. Такое заявление сделал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

В беседе с РИА «Новости» Гагин отметил, что руководство Украины «вряд ли совсем сошло с ума и не понимает опасности всей ситуации».

«На мой взгляд, можно предположить, что ситуация точно такая же, как с Чернобыльской АЭС, когда украинский хан обложил данью европейские страны, которые в страхе перед новой катастрофой платили ежегодно деньги на якобы ремонт саркофага», — привело агентство слова собеседника.

Гагин добавил, что это просто один из источников дохода украинской элиты.

Минобороны России допустило остановку работы Запорожской атомной электростанции, если украинские боевики продолжат ее обстреливать. Это позволит уменьшить масштабы катастрофы при попадании в реакторы снарядов ВСУ.

Такое решение оправдано с точки зрения безопасности, считает физик-ядерщик, член программы по безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский. В беседе с «360» он назвал консервацию ЗАЭС единственно правильным решением, пока боевые действия в регионе не прекратятся.