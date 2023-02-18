Спецоперация 18 февраля 2023, 16:32 Обстрелы ВСУ усложнили ситуацию около Кременной и Сватова в ЛНР Врио главы ЛНР Пасечник заявил об осложнении ситуации около Кременной и Сватова РИА «Новости»

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Ситуация на линии соприкосновения около городов Кременная и Сватово в Луганской Народной Республики осложнилась из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск. Об этом в беседе с ТАСС заявил временно исполняющий глава региона Леонид Пасечник.

Он пояснил, что противник использует все виды боеприпасов, которые находятся в его распоряжении.

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«Кременная и Сватово — очень сложная ситуация. Близость линии соприкосновения, и сложность заключается в том, что из-за близости долетают все виды боеприпасов, которые есть [у ВСУ]», — заявил Пасечник.

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Врио главы республики добавил, что противник выжимает из сложившейся ситуации все возможное.

В конце прошлой недели разведчик Западного военного округа заявил, что украинские боевики раскидали кассетные мины в лесу около Кременной и заложили взрывчатку на большей части дорог вокруг города.

По его словам, маневр противника замедлил, но не остановил продвижение российских сил в этом направлении.