Обстрелы ВСУ с 17 февраля убили 80 мирных жителей в ЛНР

От обстрелов ВСУ с 17 февраля в Луганской Народной Республике погибли 80 мирных жителей, 249 получили ранения. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале.

«Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 329 мирных жителей, из которых 80 человек погибли и 249 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибли и 23 получили ранения», — сказано в сообщении.

Всего с 17 февраля 2022 года по 11 августа в ЛНР зафиксировали 1046 обстрелов. Разрушены и повреждены 2155 домостроений в 31 населенном пункте, также повреждены 192 объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что бойцы ЛНР планомерно продвигаются на Донецком направлении. Он отметил, что ситуация напряженная, но бойцы Народной милиции ЛНР при поддержке ВС РФ и военнослужащих из Чеченской Республики освобождают территорию ДНР.