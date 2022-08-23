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    23 августа 2022, 14:15

    Обстрелы ВСУ повредили еще одно здание администрации главы ДНР

    Александр Иванов

    Еще одно здание администрации главы ДНР, находящееся напротив отеля «Централь», попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил ТАСС.

    По предварительным данным, у постройки разбиты стекла. Территорию постройки оцепили.

    Ранее оказалось частично разрушено другое здание администрации главы ДНР. Снаряды попали в фасад, правое крыло и верхний этаж. Начался пожар, на территории заметили обломки кирпича, облицовки и металлоконструкций. По предварительным данным, ВСУ выпустили в тот район от четырех до шести снарядов. Мирные жители не пострадали, уточнил RT.