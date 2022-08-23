23 августа 2022, 14:15
Обстрелы ВСУ повредили еще одно здание администрации главы ДНР
Еще одно здание администрации главы ДНР, находящееся напротив отеля «Централь», попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил ТАСС.
По предварительным данным, у постройки разбиты стекла. Территорию постройки оцепили.
Ранее оказалось частично разрушено другое здание администрации главы ДНР. Снаряды попали в фасад, правое крыло и верхний этаж. Начался пожар, на территории заметили обломки кирпича, облицовки и металлоконструкций. По предварительным данным, ВСУ выпустили в тот район от четырех до шести снарядов. Мирные жители не пострадали, уточнил RT.