Обстрелы ВСУ повредили еще одно здание администрации главы ДНР

Еще одно здание администрации главы ДНР, находящееся напротив отеля «Централь», попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительным данным, у постройки разбиты стекла. Территорию постройки оцепили.

Ранее оказалось частично разрушено другое здание администрации главы ДНР. Снаряды попали в фасад, правое крыло и верхний этаж. Начался пожар, на территории заметили обломки кирпича, облицовки и металлоконструкций. По предварительным данным, ВСУ выпустили в тот район от четырех до шести снарядов. Мирные жители не пострадали, уточнил RT.