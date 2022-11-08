Обстрелы ВСУ оставили без света свыше 4,5 тысяч жителей Ясиноватой | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 16:58 Обстрелы ВСУ оставили без света свыше 4,5 тысяч жителей Ясиноватой Глава Ясиноватой Шевченко: 4687 абонентов остались без света из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, без электричества остались 4687 абонентов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

«Без электроснабжения в Ясиноватой остались 4687 абонентов, три котельные обесточены. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела», — написал он.

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Шевченко уточнил, что снаряды националистов повредили одну из подстанций, которая обеспечивает город электроснабжением. Он попросил жителей временно ограничить потребление электричества, так как сети перегружены.

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«Всех призываем ограничить потребление электричества в Ясиноватой», — добавил глава администрации.

Украинские военнослужащие атаковали Ясиноватую днем во вторник, писал RT. В городе начались пожары, экстренные службы выехали устранять последствия атаки ВСУ.

Утром 8 ноября националисты ударили по Ленинскому району Донецка, один местный житель погиб.