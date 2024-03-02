Спецоперация 02 марта 2024, 09:09 Обстрелы поселка Спартак в ДНР прекратились после освобождения Авдеевки Жители поселка Спартак: после освобождения Авдеевки обстрелы прекратились РИА «Новости»

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Жительница поселка Спартак в ДНР Валентина Плешкова заявила РИА «Новости», что после освобождения Авдеевки российскими военными обстрелы со стороны ВСУ прекратились. В населенном пункте осталось чуть больше 40 жителей, добавила она.

«Раньше только бомбили и бомбили, а сейчас тихо, хорошо», — рассказала Плешкова.

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Другая жительница поселка, Раиса Семеновна, заявила, что на ее улице живут только собаки. Пенсионерка подкармливает животных.

В Спартаке не осталось ни одного уцелевшего здания. Жители остаются в разрушенных домах, волонтеры оказывают им гуманитарную помощь: передают воду, лекарства и теплые вещи.

После взятия под контроль Авдеевки приоритетным направлением для наступления российских военных стало Донецкое. Бойцы ВС России выбили противника из крупнейшего укрепрайона в Донбассе и продолжают улучшать свои позиции.